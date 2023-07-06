الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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ملف لبنان ما زال متصدرًا.. والتواصل لم ينقطع بين بيروت وباريس!

منذ 6 دقائق
علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

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أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” بأنّ التواصل لم ينقطع بين بيروت وباريس.

وأشارت المعلومات إلى أن مراجع سياسية تبلغت أن ملف لبنان ما زال يتصدر دائرة المتابعة والإهتمام، وأن مهمة لودريان قائمة وفق ما هو مرسوم لها، ذلك أنّ مهمته منعزلة عما تقوم به الحكومة الفرنسية لاحتواء تطورات الداخل الفرنسي.

وأوضحت أن المراجع عينها لم تتبلغ ما إذا كان الموفد الرئاسي الفرنسي سيقوم بزيارة وشيكة إلى لبنان، مع الإشارة إلى أن معلومات ترددت، مع إعلانه عزمه القيام بزيارة ثانية إلى بيروت في وقت قريب، بأنّ موعد هذه الزيارة سيكون منتصف من شهر تموز الجاري.

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