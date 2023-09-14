الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملف مسبح إميل لحود على طاولة "الشباب والرياضة"

منذ 18 دقيقة
لجنة الشباب والرياضة

لجنة الشباب والرياضة

A A A
طباعة المقال

التأمت لجنة تقصي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب الأعضاء: بيار بو عاصي، رائد برو، جهاد بقرادوني، وضاح الصادق، الياس حنكش، وذلك للاستماع في ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي إلى جوزف سعد الله رئيس مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة، والذي كان رئيس قسم المحاسبة في الوزارة عام ٢٠٠٣.

وستتابع اللجنة اجتماعاتها في الأيام المقبلة للانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة لتنتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان سكاف
    سكاف: حظوظ اختراق الأزمة الرئاسية أصبحت أفضل
    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    بو حبيب يُبرق إلى الدبيبة معزيًا بضحايا "الفاجعة الكبيرة"
    النائب وائل أبو فاعور
    أبو فاعور: محاولة جديّة لانتخاب رئيس.. والدول المعنية على موقف واحد

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    طقس لبنان
    ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!