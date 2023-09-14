ملف مسبح إميل لحود على طاولة "الشباب والرياضة"

التأمت لجنة تقصي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب الأعضاء: بيار بو عاصي، رائد برو، جهاد بقرادوني، وضاح الصادق، الياس حنكش، وذلك للاستماع في ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي إلى جوزف سعد الله رئيس مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة، والذي كان رئيس قسم المحاسبة في الوزارة عام ٢٠٠٣.

وستتابع اللجنة اجتماعاتها في الأيام المقبلة للانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة لتنتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار.