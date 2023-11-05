الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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ملك الأردن مستقبلًا ميقاتي: ندعم جهود اللبنانيّين في تعزيز استقرارهم

منذ 21 ثانية
ملك الأردن عبد الله الثاني يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي في حضور ولي العهد الأمير الحسين

ملك الأردن عبد الله الثاني يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي في حضور ولي العهد الأمير الحسين

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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملك الأردن عبد الله الثاني، في حضور ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء “ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم”.

كما تم التشديد على “أهمية إيصال المساعدات الإنسانية من دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع”.

كذلك تناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد الملك عبد الله “دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم”.

من جانبه، أشاد الرئيس ميقاتي بجهود الأردن، بقيادة الملك عبد الله، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار.

وشدد ميقاتي على “ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى حل يبقي الفلسطينيين في أرضهم، لتبقى قضيتهم حية ويصار إلى التوصل إلى حل عادل ونهائي”.

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