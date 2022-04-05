ملوّحين بالإضراب.. موظّفو “أوجيرو” يمهلون الدولة أيّامًا لوصول الاعتمادات المالية

أمهل المجلس التنفيدي لنقابة موظفي وعمال هيئة “اوجيرو” الدولة حتى مساء يوم الجمعة لاقرار الاعتمادات المالية إلى الهيئة، ملوّحًا بالتوجه للاضراب.

وتوجه المجلس في بيان الى من وصفهم بأصحاب القرار ، اثر اجتماعه اليوم، قائلا: “بناء على المعطيات المتوفرة وبعد الالتزامات الحالية التي قدمت للمجلس، فإن الفرصة الأخيرة الممنوحة لأصحاب القرار لوصول الاعتمادات المالية إلى الهيئة تنتهي مساء يوم الجمعة في 08/04/2022، وفي حال عدم وصولها، يبدأ الإضراب المفتوح من صباح يوم السبت في 09/04/2022 ولن يُرفع قبل وصول الاعتمادات المطلوبة إلى مالية الهيئة”.

واوضح انه “في حال إعلان الإضراب المفتوح، يطلب من جميع الزملاء العاملين عدم القيام بأي أعمال صيانة أو تركيب أو تعبئة مازوت لأي مركز وتحت أي ظرف، وتتوقف كامل خدمات الهيئة بشكل كلي”.

وسيعلن المجلس “تفاصيل الإجراءات التي سيتخذها أثناء فترة الإضراب في بيان يصدر عن مجلس النقابة مساء الجمعة”.