مليون ليرة شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية؟

غرّد النائب علي حسن خليل عبر “تويتر”: “تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة ٦ أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به”.

تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة ٦ أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به pic.twitter.com/9ux8TlrmyL — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) March 10, 2021