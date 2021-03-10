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مليون ليرة شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية؟

10 - مارس - 2021
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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غرّد النائب علي حسن خليل عبر “تويتر”: “تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة ٦ أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به”.

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