ممثلًا كتلة "تجدّد".. عبد المسيح سيُلبّي دعوة الراعي

أعلن النائب أديب عبد المسيح أنّه وبعدما وصلته دعوة بكركي لحضور سينودس نيابي مسيحي في حريصا، “أؤكد حضوري ممثلاً كتلة “تجدد” بمكوناتها المسيحية والمسلمة، أتمنى على القيمين أن تشمل الصلوات طقوساً شرقية. إذا ما قدرنا نوحّد المسيحيين بالسياسة بركي منوحّد الصلاة كم ساعة”.

هذا وكانت قد برزت، محليًّا، دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النواب المسيحيين إلى الصلاة والرياضة الروحية يوم الأربعاء في حريصا.

وفي الوقت الذي بدأت فيه القوى السياسية تعلن عن استعدادها لتلبية دعوة الراعي، لم يتضح بعد موقف كلًا من كتلتي الجمهورية القوية ولبنان القوي في حين أكدت مصادرهما، لجريدة “الأنباء” الالكترونية، المشاركة وتلبية نداء الراعي، إلّا أن لا موقف رسميًّا حتّى الساعة تجاه هذه الدعوة.

عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أكد، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، تلبية الكتائب دعوة الراعي انطلاقاً من مبدأ عدم رفض أي دعوة لبكركي وبخاصة إذا كانت تتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى فصلٍ جديد يمرّ به لبنان والمنطقة بعد الاتفاق السعودي الايراني، خصوصاً بالنسبة للفريق الذي يربط مصيره بإيران، فيما نصرّ أن يكون هذا الاستحقاق لبناني لبناني.