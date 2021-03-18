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ممثل الفاو في لبنان: 500 مزارع سيستفيدون من منح مالية بالدولار

18 - مارس - 2021
آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 6:26 مساءً
مزارعو البطاطا

مزارعون - تعبيرية

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اشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان “الفاو” الدكتور موريس سعاده، في مقابلة عبر إذاعة لبنان أجرتها معه الزميلة رندا قرانوح، الى أن “هناك مشروعا مهما لمساعدة المزارعين اللبنانيين الأكثر حاجة، ويشمل 500 مزارع ومزارعة سيستفيدون من منح مالية، بالدولار الأميركي، بقيمة 40 الى 50 بالمئة من كلفة الإستثمار (استصلاح الأراضي الزراعية، إنشاء خزان مياه للري الخ…)، بعد شهر واحد فقط من كشف اللجنة المختصة، وذلك بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الزراعة -المشروع الأخضر”.

وطلب من “جميع المزارعين المبادرة لتعبئة الاستمارة وتقديم الطلبات لدى مراكز المشروع الأخضر أو زيارة موقع المشروع الأخضر أو الاتصال بمنظمة الفاو على الرقم: 79300502، وذلك قبل نهاية شهر نيسان”.

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