ممثل اليونيسف يؤكد الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور اليوم، ممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، بحضور مدير البرنامج الفلسطيني في “اليونيسف” نزيه يعقوب.

وأكد بيجبيدر، بحسب بيان للسفارة، “استمرار اليونيسف في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية”، مؤكداً “التنسيق مع سفارة دولة فلسطين والحكومة اللبنانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وبذل الجهد من أجل حشد الموارد في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة واستثنائية”.

بدوره، نوه دبور بـ”جهود اليونيسف في التخفيف من معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان”، مؤكداً “حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية بتقرير المصير”.