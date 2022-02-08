ممثل بهاء الحريري صافي كالو يزور المفتي دريان

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الممثل السياسي لبهاء الحريري في لبنان صافي كالو وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وتأتي هذه الزيارة في اطار سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها كالو لشخصيات ورموز لبنانية، اذ قام بزيارة البطريرك الماروتي مار بشارة بطرس الراعي الاسبوع الماضي.

وكان كالو قد اكد بعد لقائه الراعي “أهمية دور الصرح البطريركي، الذي اعطي له مجد لبنان، في الحفاظ على الاساس الميثاقي الاسلامي – المسيحي وعلى صون أمن لبنان واستقراره وازدهاره”، منوهاً بـ”مواقف البطريرك الداعية الى الحياد وتطبيق اتفاق الطائف وحصر حمل السلاح بقوى الدولة وتنفيذ القرارات الاممية 1559، 1680، 1701، كما بالمبادرة العربية والدولية التي حملها وزير خارجية الكويت، والتي تتكامل مع مبادرة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك زيارة أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير الى لبنان. فكل هذه المبادرات الدولية تهدف الى استعادة سيادة لبنان وإنقاذه اقتصادياً”.

في سياق متصل استقبل المفتي دريان ، الوزير السابق بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: “الزيارة هي زيارة محبة وصداقة تربطني به، وهي للاطمئنان إلى أن لبنان بخير بوجود رجال يتمتعون بالخلقية المطلوبة، يتمتعون بالوطنية وما زالوا متمسكين بالقيم التي قام عليها لبنان من خلال وحدة أبنائه وطوائفه”.

واضاف: “تطرقنا خلال اللقاء بصورة خاصة الى وضع الطائفة السنية، بعد قرار رئيس تيار “المستقبل” بعدم الترشح وعدم ترشح أحد من التيار، وأنا مطمئن بعد تأكيد سماحته أن هذا لن يؤدي إلى غياب الطائفة السنية عن الحياة السياسية في لبنان، وهذا ما كنت خائفا منه، ذلك أن تغييب طائفة بأهمية الطائفة السنية عن لبنان هو ضرب لتركيبة لبنان واستمراريته، لأنني لا أؤمن أن لبنان يستطيع أن يستمر بالحياة أو نستطيع إعادة بنائه بغياب الطائفة السنية عن القرار السياسي فيه. مطمئن أن الطائفة السنية هي جزء أساسي من تركيبة لبنان لن تتنازل عن دورها وعن وجودها وعن أهميتها في الحياة السياسية الوطنية في لبنان، وهذا طبعا يدعو للاطمئنان، وقد وضعت نفسي بتصرف سماحته”.

كما التقى دريان وفدا من المركز الإسلامي- عائشة بكار برئاسة علي نور الدين عساف، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف.

وبعد اللقاء، قال عساف: “تشرفنا بزيارة دار الفتوى هذه الدار الكريمة وهذا الصرح الوطني الكبير الذي يجمع كل اللبنانيين، حيث طلبنا من سماحته مباركتنا والدعاء لنا بمناسبة انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للمركز، وأطلعنا سماحته على أعمال ونشاطات المركز الإسلامي وعلى المشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها على الصعد الثقافية والاجتماعية والدينية والصحية