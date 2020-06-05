ممثل عن عناصر الدفاع المدني دخل الى الداخلية وخرج من دون جواب ايجابي

اعتصام عناصر الدفاع المدني
اعتصام عناصر الدفاع المدني

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دخل مصطفى دمج الى وزارة الداخلية ممثلا عن عناصر ومتطوعي الدفاع المدني المعتصمين امام الوزارة والذين افترشوا الارض بأجسادهم. وخرج دمج من دون أي جواب ايجابي، الامر الذي أثار المعتصمين الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم .

الى ذلك، واصل عناصر الدفاع المدني منذ ليل أمس اعتصامهم على صخرة الروشة، وهم مستمرون في اضرابهم عن الطعام واعلنوا انهم “لن يتراجعوا حتى يبلغهم زملاؤهم المعتصمون امام وزارة الداخلية بان الوزير قابلهم واستمع الى مطالبهم.

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