ممثل قائد الجيش تسلم هبة إيطالية: قيمة مضافة إلى قدراتنا الدفاعية

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اقيم قبل ظهر اليوم، في قيادة فوج الهندسة، حفل تسلم عتاد للوقاية من أسلحة الدمار الشامل، هبة من السلطات الإيطالية الى الجيش اللبناني، في حضور سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري، نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط.

وأكدت السفيرة الايطالية أهمية التعاون بين الجيشين، معربة عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.

من جهته، قال نصر: “نجد في الهبة التي نتسلمها اليوم من السلطات الإيطالية الصديقة، والمتمثلة بعتاد للوقاية من أسلحة الدمار الشامل، قيمة مضافة إلى قدراتنا الدفاعية ودعما ضروريا يعزز إمكاناته ويجعله أكثر استعدادا لخوض تحديات المستقبل”.

وفي الختام، تلا نصر كتاب شكر باسم قائد الجيش، وسلمه إلى بومباردييري. كما قدم لها درع الجيش التذكارية، تقديرا لجهودها المبذولة في هذا الإطار.