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ممثل موزعي المحروقات يكشف موعد وصول بواخر المازوت

1 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 12:18 مساءً
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

أميمة شمس الدين
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كشف ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا لموقع صوت بيروت انترناشونال ان هناك باخرة مازوت ستصل الى لبنان خلال ايام كما هناك باخرة اخرى ستصل الاسبوع المقبل الى منشآت النفط.

ورأى ان سبب ارتفاع سعر البنزين اليوم هو ارتفاع سعر النفط عالمياً بنسبة كبيرة ومع ان سعر صرف الدولار في لبنان انخفض و منصة مصرف لبنان بلغت 21500 ليرة لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على انخفاض سعر المحروقات متمنياً ان يستمر انخفاض سعر الصرف لينعكس ذلك على انخفاض اسعار السلع كافةً بما فيها المحروقات.

واشار ابو شقرا الى ان سبب الشح الذي شهدناه خلال الاسبوعين الماضيين في مادة المازوت سببه ان الدولة اللبنانية لم تستورد مادة المازوت منذ فترة طويلة متمنياً ان يكون هناك مخزون لدى المنشآت لا سيما واننا في فصل شتاء بارد ونحن بحاجة كبيرة لهذه المادة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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