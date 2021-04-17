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ممنوع المرور عبر بعض المتفرعات في المعاملتَين غداً

17 - أبريل - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة أنه يُقام يوم غد الأحد 18-4-2021، “سباق السرعة الأول” في منطقة المعاملتين بحيث تكون نقطة الانطلاق من أمام مطعم “الفينيق – أطلال بلازا” ونقطة الوصول “مدخل كازينو لبنان”.

ينطلق السباق عند الساعة 8:00 صباحاً، وينتهي عند الساعة 16:00.

لذلك سيتم منع وقوف ومرور السّيارات، اعتباراً من الساعة 7:00 من التاريخ المذكور أعلاه، على المتفرّعات التالية:

المفرق ما بين “مطعم الفينيق” و”مطعم أطلال بلازا وسيف البحر”.
مفرق “مطعم السلطان إبراهيم”، المؤدّي صعوداً إلى الكازينو.
الطريق أمام الموقف السفلي للكازينو.
الطريق أمام المدخل الرئيسي للكازينو المؤدّي نزولاً باتجاه الموقف السفلي.
علماً أن حركة السير تبقى اعتيادية على الطريق البحرية والأوتوستراد.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السلامة العامّة، وتسهيلاً لحركة المرور.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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