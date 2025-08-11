مناشدة لأصحاب محطات المحروقات: تقيّدوا بهذه الإرشادات

ناشد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البركس، جميع أصحاب المحطات، مشددًا على ضرورة مراقبة اداء موظفيهم والتزامهم بتطبيق الاجراءات المتوجبة حمايةً للسلامة العامة وتفاديًا لأي حادث أو حريق وحفاظًا على أرواح الزبائن والعمال وخصوصًا في هذه الأيام حيث تتخطى حرارة الطقس الـ40 درجة.

وأشار البركس، إلى أنه يتوجب التقيد بالارشادات التالية:

1- منع التدخين اطلاقًا في كامل حرم المحطة على مدار الساعة.

2- ايقاف تشغيل محرك السيارة خلال عملية التعبئة.

3- عدم تعبئة خزان السيارة بشكل مفرط بحيث ينزلق البنزين الى الخارج.

4- التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.

5- عدم تعبئة البنزين في غالونات ولا سيما تخزينه في مستودعات مقفلة وحارة.

6- عدم ترك غالونات بنزين، حتى لو فارغة، تحت اشعة الشمس.

7- مراقبة وعزل محيط عملية تفريغ المحروقات من الصهريج في خزانات المحطة.

8- ابقاء طفايات الحريق قريبة من المسؤولين عن عملية تفريغ الصهريج.

9- تجنب استعمال الهواتف المحمولة خلال عملية تفريغ الصهريج أو تعبئة السيارات.