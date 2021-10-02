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مناشدة لوزير التربية لإصدار مراسيم تعيين الناجحين لوظيفة أستاذ ثانوي

منذ 4 ساعات
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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ناشدت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي “وزير التربية الدكتور عباس الحلبي العمل على إيلاء ملف فائض الناجحين الأولوية القصوى، بعدما أشبع هذا الملف ترحيلا من وزير الى آخر، في ظل هجرة الكادر التعليمي، بسبب الظروف الاقتصادية، والاحالة الى التقاعد، مما أدى الى افراغ الملاك من الكادر التعليمي الكفؤ الذي اثبت أهليته العلمية، عبر المباراة، لا عن طريق التعاقد والزبائنية السياسية”.

ودعت اللجنة “وزارة التربية ومجلس الوزراء الى اصدار مراسيم تعيينهم فورا، ومن دون إبطاء، بناء على حاجة الوزارة الفعلية والمستجدة، لا سيما وأنه جرى حفظ حقهم بموجب المادة 80 من قانون موازنة عام 2019، ما يسقط أي حاجة او امكانية لاقرار أي استثناء تشريعي من مجلس النواب من أجل تعيينهم، خلافا لما يروجه بعض النواب، بهدف تمرير بدعة التعاقد الجديد، وتوظيف ذلك في اتون الاستثمار الانتخابي، بما يخالف كل المبادئ الدستورية والقانونية”.

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