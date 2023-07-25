مناشدة من أهالي بلدة نحلة.. وتحذير من خطوات تصعيدية

ناشد أهالي بلدة نحلة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار “العودة عن قرار إقفال المركز الصحي في البلدة كونه الوحيد الذي يؤمن بعض الخدمات الصحية على بساطتها لسكان البلدة، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مع العلم أن أقرب مركز مركز صحي في بعلبك يبعد عن البلدة حوالي 10 كيلومترات”.

وأشار البيان إلى أن “أهالي بلدة نحلة كانوا منذ سنوات طويلة يطالبون بتوسيع خدمات مركز الشؤون الاجتماعية الصحي ليشمل انشاء مركز طوارئ، وفوجئنا اليوم بقرار إقفاله. من هنا نناشد وزراء المنطقة وتكتل بعلبك الهرمل النيابي ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر كونه مكلفا برئاسة بلدية نحلة، بالتدخل الفوري والحاسم والطلب من الوزير الحجار إيقاف قرار إقفال المركز، محذرين من خطوات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطلبنا”.