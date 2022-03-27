مناشدة من إدارة مستشفى الحريري الجامعي لموظفيها

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان أنها “تهيب بجميع موظفيها العودة إلى أعمالهم وممارسة مهامهم المنوطة بهم في هذه الأيام العصيبة”.

وأكدت أنها “تعمل وبشكل حثيث مع مجلس الإدارة على إيجاد حلول سريعة للبت بمطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم أو تأمين سلف مالية بكل ايجابية وتفهم، حيث تذكر الجميع أنها بادرت إلى تسديد بدل الإنتقال والمساعدة الإجتماعية بمجرد أن تم النقاش فيهما في مجلس الوزراء. وعليه، فإن الإدارة تنظر للمطالب بكل عقلية منفتحة، وتحاول التوفيق ما بين هذه المطالب وبين القوانين المرعية الإجراء، لا سيما وأن المستشفى هو مؤسسة عامة تخضع للقوانين التي ترعى إنفاق المال العام”.

من جهة أخرى، أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجود 3 حالات حرجة لديه ولا وفيات.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12 فحصاً.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 5.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1673 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3.

– حالات وفاة: 0.

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.