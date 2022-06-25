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مناشدة من النائبين حواط والدكاش للهيئة العليا للاغاثة

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2022 5:59 مساءً
أمطار

أمطار

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ناشد النائبان شوقي الدكاش وزياد حواط الهيئة العليا للاغاثة وكل الجهات القادرة على المساعدة “الكشف عن الاضرار الكبيرة التي تسببت بها الامطار والبَرَد الذي تساقط قبل ظهر اليوم لا سيما في منطقة قهمز”.

وقد أصدر النائبان الحواط والدكاش بيانا جاء فيه:

“كأنه لا تكفي أهلنا الضائقة الاقتصادية التي يعيشونها، خصوصا المزارعين منهم، حتى جاء الشتاء والبرد ليضيف الى خسائرهم خسائر اضافية. اننا نناشد الهيئة العليا للاغاثة وكل الجهات القادرة على المساعدة، الكشف عن الاضرار والعمل على مساعدة المزارعين الذين ينتظرون الموسم.
اننا نعرف تماما الواقع الصعب للدولة لكن لا يمكن ان يترك الناس لمصيرهم وتُدَمر محاصيلهم ويخسروا مدخولهم الوحيد من دون ايجاد سبل لمساعدتهم. ونحن سنتابع الموضوع مع كل المعنيين على امل التخفيف من آثار الاضرار والخسائر”.

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