مناشدة من بلدية مجدل عنجر لوزير الصحة: للالتفات إلى وضع الفقراء

قام رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين مع سماحة مدير الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن في زيارة لوزير الصحة الدكتور فراس أبيض بحضور مستشار وزير الصحة المحامي عمر الكوش.

وطالب رئيس البلدية وإمام البلدة وزير الصحة بالإلتفات إلى وضع الفقراء الذين لا يملكون تغطية نفقات فروقات وزارة الصحّة للمستشفيات وأدّى ذلك إلى حالات إجتماعية مُبكية مثلَ ترك طفل مولود أو مَيّت محجوز في المستشفيات ريثما يتمّ دفع النفقات.

كذلك تناول المجتمعون موضوع توفير الأدوية للأمراض المزمنة والأطفال وضبط الإحتكار من قبل بعض قليلي الضمير الذين يستغلون صحّة الناس ليجنوا أرباحهم عبر إخفاء الأدوية. وطالبا بالسياق نفسه توفير الدعم بالأدوية واللقاحات اللازمة لمستوصف الفتح الإسلامي الذي يعاني إرتفاع عدد السكّان وبالتالي عدد اللقاحات والحالات الطارئة وبالتالي أصبح منهكاً ويحتاج الدعم كي لا يردّ مريضاً يحتاج دواء ووضع المستوصف الفتح الإسلامي ضمن مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة.

ولأن الهمَّ بقاعي عام ولا يعني فقط مجدل عنجر طالبا كل من رئيس البلدية سعيد ياسين وإمام البلدة الشيخ محمد عبد الرحمن في تفعيل جميع الأسرّة في مستشفى زحلة الحكومي عبر توظيف الكادر الطبي والتمريضي اللازم لا سيّما أنّ الأسرّة مُجَهّزة بالمعدّات الطبية اللازمة.

غادر الزائران وزارة الصحّة بعدَ أن لمَسا تَفَهّماً واهتماماً ووعداً من وزير الصحّة بالإستجابة لطلباتهما وإعطاء الأمر ما يلزم من الإهتمام حرصاً على صحّة البقاعيين خاصّةً واللبنانيين بشكل عام.

صرّح سعيد ياسين بعد اللقاء أنّه لم يلتقِ بوَزيرٍ يهتَمُّ بالسياسة، بل التقى بطبيبٍ يهمّه صحّة مرضاه.