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منافسة شديدة في انتخابات الصيادلة.. وتمديد عملية الاقتراع

28 - نوفمبر - 2021
انتخابات الصيادلة

انتخابات الصيادلة

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انطلقت، صباح اليوم الأحد، انتخابات نقابة الصيادلة في بيت الطبيب، إضافة إلى انتخابات نقابتَي أطباء الأسنان والمعالجين الفيزيائيّين.

وفي النقابة اليوم 11 ألف صيدليّ، سدّد منهم 8000 تقريباً رسوم الاشتراكات. ومن المتوقّع ألّا يتجاوز عدد الذين سيشاركون في الاقتراع عتبة الـ50 في المئة، إذ أشارت المعلومات إلى أن نسبة الإقبال كثيف جداً هذه المرة.

وبعدما شكّك الصيادلة بسوء التنظيم في انتخابات النقابة وطالبوا بتمديد وقت الاقتراع بسبب كثافة الاقبال، وتم تمديد عملية الاقتراع حتى الساعة الثانية من بعد الظهر.

وتدور المعركة الانتخابية اليوم في فلك 4 لوائح وابرزها لائحة الثانية هي لائحة “نقابتي سندي”، وممثلها لمركز النقيب هو جو سلّوم، بوجه أحزاب السلطة.

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