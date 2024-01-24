مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب

انعقدت الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم وغداً، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024، بعدما عدّلت لجنة المال والموازنة المشروع الحكومي جذرياً.

وطلب نحو 40 نائباً الكلام.

وفي التفاصيل تناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90% من المشروع الذي قدّمته وزارة المالية.

وفور بدء الجلسة، حصل سجال حاد بين الرئيس بري والنائب ملحم خلف الذي إعترض على التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية.