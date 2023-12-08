مناقصة لتأهيل 3 معامل لفرز النفايات.. وخطة تشغيلية!

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين “أننا نتقدّم اليوم خطوات مهمة نحو رفع التلوث عن حوض الليطاني وسهل البقاع عبر إعلان مناقصة تأهيل 3 معامل لفرز النفايات في محافظة البقاع في زحلة، بر الياس وجب جنين وهي تغطي فرز النفايات لحوالى مليون شخص”.

وأوضح ياسين أنه “بالإضافة إلى تأهيل المعملين المترهلين في زحلة وجب جنين، وإعادة تأهيل معمل بر الياس المتوقف عن العمل منذ صيف 2021، ستشمل الأعمال وضع خطة تشغيلية للمعامل الثلاثة، وكذلك وضع مخطط توجيهي (ماستر بلان) لإدارة النفايات في قضائي زحلة والبقاع الغربي”، مشيراً إلى “أن هذه الأعمال ستموّل عبر مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون الممول من البنك الدولي. كما سيتم تجهيز المعامل بطاقة شمسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.