مناورات إسرائيلية على الحدود وسط طرح لبناني لمفاوضات غير مباشرة

كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: مع انشغال الداخل اللبناني بما طرحه رئيس الجمهورية جوزاف عون حول فكرة اجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تمت عبر الجانب الأميركي، وبالتزامن مع المعلومات عن ارتياح امريكي واوروبي للطرح اللبناني والنقاش الدائر بشأنه، قفز الى الواجهة ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تدريبات لقواته في منطقة الجليل وعلى طول الحدود مع لبنان، لتبدأ معها التحليلات عما إذا كان توقيت هذه التدريبات مرتبط بما طرحه رئيس الجمهورية، بمعنى أن تكون رسالة رفض مسبقة لأي طرح لبناني رسمي بهذا الشأن.

وإذا كان من السابق لأوانه استقراء الموقف الاسرائيلي من الطرح قبل اعلانه رسميا بعد استكمال النقاش بشأنه، فإن مصادر أمنية أشارت عبر الانباء الالكترونية الى مجموعة أسباب دفعت بقيادة جيش العدو إلى إجراء هذه التدريبات في هذا الوقت. أبرزها طمأنة سكان المنطقة الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان للعودة والعيش بأمان في المستعمرات، وابقاء منطقة جنوب الليطاني تحت مراقبة الجيش الاسرائيلي. أما النقطة الاهم برأي المصادر الامنية فتتمثل بحاجة الجيش الاسرائيلي الى مثل هذه المناورات والتدريبات بعد مشاركته في أطول حرب على مدى سنتين ونظراً الى الخسائر البشرية التي تكبدها.

وبموازاة المناورات الاسرائيلية على الحدود مع لبنان، تستمر إسرائيل بعدوانها شبه اليومي ضد لبنان، وهي استهدفت خلال اليومين الماضيين المزارعين أثناء جمع محاصيل الزيتون لمنع الأهالي من الوصول الى أرزاقهم.