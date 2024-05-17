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مناورة تدريبية.. تجنّبوا هذه الطّرقات الأحد

منذ 21 دقيقة
سيارات- تعبيرية

سيارات- تعبيرية

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صدر عن لجنة إدارة الكوارث والازمات في محافظة لبنان الشمالي ما يلي:

“تقوم لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة لبنان الشمالي بتنفيذ مناورة تدريبية على مواجهة الاحداث الكبيرة وتداعياتها ولتعزيز الاستعداد والتأهب للتعامل معها، في ساحة جمال عبد الناصر، المعروفة بساحة التل والمناطق المحيطة بها.

وستُجرى هذه المناورة يوم الأحد المقبل في 19/5/2024 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

لذا نطلب من جميع المواطنين تجنب سلوك تلك الطرقات والمسارب المؤدية إلى موقع الحدث، حرصًا على سلامتهم ولتسهيل سير العمليات التدريبية. وستعمد اللجنة المنظمة الى اقفال الطرقات المؤدية الى مكان الحدث”.

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