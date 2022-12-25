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مناورة عسكرية إسرائيلية غدًا عند الحدود مع لبنان

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2022 9:37 مساءً
الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مناورة عسكرية يوم (الإثنين 26-12-2022)، في ساعات الصباح الباكر، في منطقة الفرقة الإقليمية الشرقية عند الحدود مع لبنان، للفرقة (769)، ويتوقع أن تنتهي ظهر الأربعاء”.

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه “كجزء من التمرين، ستشعر بحركة يقظة لقوات الأمن في كامل منطقة الجليل، وستسمع أصداء انفجارات في المنطقة”، موضحًا أنّه “تم التخطيط للتمرين مسبقًا كجزء من برنامج التدريب لعام 2022”.

وتأتي هذه المناورات بعد أيام على إسقاط الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة عائدة لحزب الله، في منطقة زرعيت على الحدود مع لبنان.

ويعمل الإسرائيليون في الأيام الأخيرة على تسيير دوريات على طول الشريط الشائك، كما يقومون بأعمال جرف وتدعيم بمحاذات الخط الأزرق.

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