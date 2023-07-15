مناورة لأمن الدولة... وتوقيف مطلوب خطير

أوقفت دوريّة من أمن الدولة اللبنانيّ م. ن، بعد صدور خلاصات حكم وعدّة مذكرات توقيف بحقّه، بسبب تعدّياته المتكرّرة على المواطنين، وإطلاق نار وترويع السكان.

في التفاصيل، أن م. ن. مطلوب من قِبل القضاء اللبنانيّ في مذكّرات توقيف عدّة، وبدأت المديريّة العامّة في جبل لبنان رصده، فتبيّن أنّه يسكن في محلّة صبرا، في أماكن مختلفة، وكان يقوم بتبديلٍ مستمرّ لمكان إقامته تجنباً لرصده من قبل الأجهزة الأمنيّة، وكان أحياناً يفعل ذلك مرّتين خلال ليلة واحدة. بعد رصدٍ دقيق، عرفت أمن الدولة مكان وجوده، فتوجّهت دوريّة إلى المكان، وفور وصول عناصر أمن الدّولة، عمد إلى الصراخ والمناداة على مقرّبين منه، فتجمهر عددٌ كبيرٌ من المواطنين في صبرا لمنع توقيفه، فما كان من عناصر الدوريّة إلّا أنّهم قاموا بمناورة عسكريّة وأمنيّة محدّدة، واستطاعوا إخراجه خلال دقائق، في حين ظنّ المتجمهرون أنّ عناصر أمن الدولة لا يزالون داخل أحد الأبنية و(م. ن.) أيضاً معهم.

بعد التحقيق معه، أُودع الموقوف الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.