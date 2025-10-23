الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
مناورة نوعية في كفرقوق بحضور قائد الجيش.. تأكيد على الجهوزية والانضباط

منذ 30 ثانية
قائد الجيش العماد رودولف هيكل

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل في سهل الكنيسة – كفرقوق (قضاء راشيا)، مناورة ميدانية نفذها فوج الحدود البرية الثالث، حاكت عملية هجومية ضد مجموعة إرهابية بهدف القضاء عليها، وذلك في إطار العمليات والتدريبات الدورية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمنع أي مساس بالأمن وصون الاستقرار على الحدود وفي الداخل.

وبعد انتهاء المناورة، هنأ العماد هيكل العسكريين على المستوى العالي من الاحتراف والدقة في التنفيذ، مشيداً بجهودهم وتضحياتهم في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد قائد الجيش على أهمية الانضباط والجهوزية الدائمة من خلال التدريب المستمر، مشدداً على أن ذلك يعزز تماسك الوحدات العسكرية ويرفع مستوى أدائها وكفاءتها، خصوصاً في ظل المرحلة الحساسة والاستثنائية التي يمر بها لبنان.

