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منتحل صفة ال”delivery” في قبضة الأمن

26 - يناير - 2021
توقيف

توقيف

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أثناء قيام عناصر من فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي بحاجز ظرفي، اشتبهوا بشخص على متن دراجة آلية يحمل حقيبة مخصّصة لخدمة توصيل الطلبات “Delivery”، ولم يمتثل لأوامرهم بالتوقّف، فحاول الفرار، إلّا أنّ العناصر قاموا بملاحقته وتمكّنوا من توقيفه، ويدعى:
ع. ف. (مواليد عام 1991، لبناني)

وضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط بداخله /14/ طلقة صالحة للاستعمال، مبلغ مالي عبارة عن /3,806,000/ ل.ل. و/450/ دولاراً أميركياً. وبتفتيش الدراجة عُثر على /3/ بطاقات مصرفية و/3/ مفاتيح لأقفال دراجات آلية.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه -بالاشتراك مع آخرين- بالعديد من عمليات النشل وسرقة دراجات آلية أجهزة خلوية وبطاريات من مناطق: بدارو، انطلياس، سن الفيل، بعبدا، التيرو، حي السلّم، برج البراجنه، الطيّونة، الشويفات، فرن الشباك، الغبيري، الشفروليه، الدورة والحازمية. كما اعترف بإقدامه على إطلاق النار من مسدس حربي في الهواء ليلة رأس السنة في محلة حي السلم.

وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة، وهوية مغايرة.
كذلك ضُبط في داخل منزله، الكائن في محلة حي السلم-الضاحية الجنوبية، كمية من حشيشة الكيف و/19/ طلقة صالحة للاستعمال، ومحفظة تحتوي أوراق ثبوتية عائدة لإحدى السّيدات، سُلِّمَت إليها.

وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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