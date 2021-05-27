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منتحل لصفة أمنية ومطلوب بجرائم عدة.. في قبضة قوى الأمن

27 - مايو - 2021
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة, جاء فيه:

“بتاريخ 17/5/2021، أحيل من فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي إلى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية المواطن (س. ا. ح.، مواليد عام 1979) للاشتباه به بجرم سرقة ونشل وانتحال صفة أمنية”.

وأضاف, “بالتحقيق معه من قبل هذه المفرزة، اعترف بانتحاله الاسم المذكور، وبأنه يدعى: (ي. ح. ح.، مواليد عام 1977، لبناني)، وبإقدامه على متن دراجة آلية بالعديد من عمليات السرقة والنشل بالاشتراك مع شخص آخر، وبتعاطيه المخدرات. كما تبين أنه يوجد بحقه /16/ مذكرة توقيف بجرائم سرقة ومخدرات”.

ووفق البيان “أجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه”.

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