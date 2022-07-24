منتخب لبنان لتحت الـ18 سنة يشارك ببطولة غرب آسيا لكرة سلة

يشارك منتخب لبنان للذكور بكرة السلة لفئة تحت الـ18 سنة ببطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة السورية دمشق بين 25 و30 تموز الجاري والمؤهلة الى بطولة آسيا التي ستستضيفها ايران الشهر المقبل.

هذا وتضم البعثة اللبنانية مارون جبرايل (رئيساً)، شربل الباش (مدرباً)، جورج خالد (مساعداً للمدرب)، جو نصير زعيتر(لياقة بدنية)، رازميك بوجيكيان (معالجاً فيزيائياً)، جورج سعيد (احصائياً)، جوزيف ابو سمرا، جيو ابو سليمان، ألكس عليا، مصطفى عساف، عبد الحميد بيروتي، كارل قزح، براين منصور، جاد نصر، كريم سلام، عبد الرحمن صباغ، علاء صباغ وكارل كريس زماطا (لاعبين).

وسيلتحق بالبعثة الحكم الدولي رباح نجيم.

وسيواكب البطولة امين عام اتحاد غرب آسيا بالتكليف المحامي شربل ميشال رزق (امين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة) الذي سيترأس الاجتماع الفني العام عشية انطلاق البطولة.

تشارك في البطولة الاقليمية اربع دول وهي اضافة الى لبنان كل من العراق وسوريا وفلسطين. ويستهل منتخب لبنان مبارياته الاثنين ضد فلسطين عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بيروت ثم يواجه نظيره السوري الثلاثاء عند الساعة الخامسة عصرا ايضاً على ان يختتم مبارياته في الدور الأول ضد العراق الاربعاء في التوقيت عينه على ان يكون الخميس يوم راحة.

وفي برنامج الجمعة يقام الدور نصف النهائي بين أول الترتيب والرابع وبين الثاني والثالث على ان يلتقي الفائزان في المباراتين نصف النهائيتين باللقاء الختامي السبت المقبل.