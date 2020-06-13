منتدى بيروت يرد على الجديد: محاولة رخيصة معروفة الأهداف ومكشوفة الغايات

محاولة جديدة للتصويب على الشيخ بهاء الدين الحريري هذه المرة عبر قناة الجديد، التي بثت تقريراً اقل ما يقال عنه رخيص ومدفوع الثمن، حيث اعتبرت من خلاله ان المرتكب الأبرز لأعمال الشغب في وسط بيروت ليل امس هو الشيخ بهاء الدين.

تسعى “الجديد” دائماً الى اظهار نفسها انها تفوق بتحقيقاتها شيرلوك هولمز، حيث ذكرت ان كاميرا “الجديد” الخفية بحثت عن هويّة أصحاب الدراجات الناريّة، وتوصلت الى 3 مجموعات أساسية:

الأولى هي مجموعة موسى كرونبي المدعومة من الحريري، المجموعة الثانية من الشياح، المجموعة الثالثة من الخندق الغميق، مشيرة إلى أنها تولت رصد 10 دراجات نارية، بعد إنتهاء أعمال الشغب، لافتة إلى أن 6 منها سلكت طريق الشياح و4 دخلت إلى الطريق الجديدة، لا بل استطاعت معرفة بحسب ادعائها أن كل فرد من مجموعة الحريري يحصل على 50 ألف ليرة مقابل بدل بنزين وشغب ليلة واحدة.

منتدى بيروت السياسي الإقتصادي والإجتماعي المدعوم من الشيخ بهاء الدين الحريري رد على “الجديد” حيث نفى نفياً قاطعاً ما ذكرته من أن يكون المنتدى قد شارك في الإعتداءات المشبوهة على الأملاك العامّة والخاصّة التي حصلت ليل أمس في وسط بيروت.

واعتبر منتدى بيروت في بيان” أنّ زجّ إسم الناشط الشاب موسى كرونبي التابع للمنتدى ما هي إلاّ محاولة رخيصة، معروفة الأهداف، ومكشوفة الغايات، لتوريط المنتدى بأعمالٍ يستنكرها ويرفضها وليست من قِيَمه ومبادئه”، مؤكداً” على حقّ التّظاهر والتّعبير السّلميّيْن ضمن الأطر التي تحفظها القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء”، مُنوهًا” بدور القوى الأمنيّة والعسكريّة التي قامت بمكافحة المُخلّين بالأمن والمعتدين على أملاك الناس وأرزاقهم.”

وتمنّى المنتدى في بيانه على كلّ وسائل الإعلام عدم زجّ اسمه بأيّ تحرّكاتٍ قبل التأكّد من المراجع الحقيقيّة التي هي معروفة للجميع في بيروت والمناطق، لكي لا يتمّ الوقوع بالخطأ والإلتباس.