منتدى حوار بيروت: لتفعيل عمل الدوائر الرقابية خصوصاً في المؤسسات الخاصة والعامة

عقد “منتدى حوار بيروت” اجتماعه الدوري برئاسة النائب فؤاد مخزومي، للتداول بآخر التطورات وشؤون العاصمة بيروت.

في البداية، وقف أعضاء المنتدى وقفة صمت عن روح عضو المنتدى الدكتور فؤاد غزيري، حيث أثنى مخزومي على الصفات الوطنية والبيروتية العريقة التي تحلى بها، مطالباً بإطلاق اسمه على شارع من شوارع العاصمة.

وأبدى المجتمعون بالغ حزنهم على “سقوط ما يقارب الـ14 قتيلاً خلال أسبوع واحد في بيروت، 3 غرقى على شاطئ الرملة البيضاء، و11 ضحية في حريق أحد المطاعم في بيروت”، مشددين على “ضرورة الذهاب حتى النهاية في التحقيقات ومحاسبة من كان سبباً في هذه المجزرة”.

وطالبوا محافظ بيروت والمجلس البلدي بـ”ضرورة تفعيل عمل الدوائر الرقابية وخصوصاً في المؤسسات الخاصة والعامة، حيث تفيد الأرقام أن تسعين بالمئة من المطاعم العاملة في بيروت لا تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص الرسمي”.

وحذّر المجتمعون من “محاولات تجري لشيطنة السنة في لبنان”، مستنكرين “المظاهر المسلحة التي ظهرت خلال مراسم التشييع في بلدة ببنين العكارية”.

ووجهوا “التحية لجمهورية مصر العربية على المبادرة التي قدمتها لتحقيق هدنة في قطاع غزة”، متمنين لها “النجاح لتكون بوابة لتهدئة الأمور وتحديداً على الحدود الجنوبية في لبنان، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 1701″.

وأشادوا بـ”تحرّك الجامعات اللبنانية والطلاب المنتفضين في الجامعات الأميركية دعماً لغزة وما يعنيه هذا الحراك من وعي شبابي عالمي بعدالة القضية الفلسطينية”.

وطالبوا بـ”خطة حكومية مدروسة لمعالجة أزمة النازحين السوريين، والعمل الجدي على إبعاد المقيمين غير الشرعيين في لبنان”.