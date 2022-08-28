منتهى فوّاز لصوت الناس: لا امكانية للعودة الى التعليم في حال لم تلبّ مطالب المتعاقدين في الرسمي

اعتبرت ممثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي منتهى فوّاز ان “قيمة اجر الساعة لم تعد تناسب الاوضاع”، قائلة: “نطالب بدولرة اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين”.

واضافت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا يوجد مقوّمات للعودة ولنا متأخرات لم تدفع وحوافز لم تدفع وبدل نقل عالق بالمالية وهناك ايضا العقد الكامل وهو الاهم اذ اننا علّمنا 64 يوما من اصل اكثر من 161 يوما “.

وتابعت: “العقد وتحديد الساعات وبدل نقل عادل هي مطالبنا لنبدأ العام الدراسي كاساتذة متعاقدين”.

واردفت: “نطالب ان تصبح حصتنا على سعر صرف 8000 ، ولا امكانية للعودة الى التعليم في حال لم تلبّ مطالبنا “.