منتويا: زيارة نواف سلام إلى الفاتيكان تعكس تفاؤلاً بالإصلاح والاستقرار في لبنان

وصف الخبير في الشؤون الفاتيكانية الكاتب روبيرتو منتويا زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى الفاتيكان بأنها “إيجابية”، مشيراً إلى متابعة الصحافة الإيطالية والدولية للقاء الرئيس اللبناني بالحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر.

وأضاف منتويا أن اللقاء شمل أيضًا اجتماع سلام مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بحضور أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، وألقى الضوء على استقبال الصحافة العالمية للزيارة.

وأكد بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية الجيدة بين لبنان والفاتيكان، والتطلع المشترك إلى زيارة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى لبنان من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025. كما ناقش الطرفان الآمال اللبنانية في الإصلاحات والاستقرار، وسلطا الضوء على السياق الإقليمي وتمنياتهما بالتوصل قريبًا إلى سلام شامل في الشرق الأوسط.