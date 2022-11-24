منخفضٌ جوّي قاسٍي.. وتحذيرات من السيول

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائماً إجمالاً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. ويتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكّل السيول نتيجة غزارة الأمطار).

كما تشتدّ الرياح لتقارب الـ 80 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود الـ 5 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر، على أن يتدنّى مستوى تساقطها ليلاً وفجر السبت لتلامس الـ 2000 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي شديد الفعالية متمركز فوق اليونان يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيًّا يؤدي إلى أمطار وثلوج ورياح شديدة وعواصف رعدية، ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً. ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و28 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًّا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحوّل تدريجياً إلى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد اعتباراً من الظهر مع تساقط حبّات البَرَد، وتتشكّل السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتدّ ليلاً لتقارب الـ 80 كم/س. لذا نحذر من خطر تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية، كما يرتفع موج البحر أحيانا لحدود الـ 5 أمتار، وتبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2700 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ 2400 متر.

الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكّل السيول نتيجة غزارة الأمطار)، كما تشتد الرياح لتقارب الـ 80 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود الـ 5 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر على أن يتدنى مستوى تساقطها ليلاً وفجر السبت لتلامس الـ 2000 متر.

السبت: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة، واحتمال بعض الأمطار المتفرقة صباحاً، يتحسّن الطقس تدريجياً بدءاً من الصباح ويتحول إلى غائم جزئيًّا.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 15 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س تشتد ليلاً فتقارب الـ 80 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: متوسط الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,19.

– ساعة غروب الشمس: 16,31.