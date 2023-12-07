الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منخفض جديد يؤثر على لبنان.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

منذ 4 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بطقس غير مستقر وممطر خاصة على الساحل والسلسلة الغربية فيما يبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية. ونشهد استراحة قصيرة غدا الجمعة قبل تأثرنا بمنخفض جديد ليل الجمعة ويوم السبت، ليعود الاستقرار التام يوم الاحد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الخميس:
١- الحرارة : ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية + ٢٣٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء محلية بسبب الضباب جبلاً
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

-الجمعة: مستقر نهارا وغائم اجمالا بسحب عالية بدون توقعات امطار خلال النهار لكنها تعاود ليلاً بشكل متفرق مع منخفض ثاني يبدأ بالتاثير على لبنان والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

-السبت: غير مستقر غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة خاصة ساحلا والمحيط احيانا وثلوج على الجبال
+ ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض من جديد وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س خاصة شمال.

    المزيد من أخبار لبنان

    من الحدود الجنوبية
    قصف إسرائيلي صباحي على جنوب لبنان.. كيف يبدو المشهد؟
    من جنوب لبنان
    في ظل التوترات القائمة.. جيش الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي قرب حدود لبنان
    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
    الحدود الجنوبية
    "اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟