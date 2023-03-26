منخفض جويّ بفعالية ضعيفة اليوم... إلى متى يستمرّ؟

يسيطر على لبنان منخفض جويّ بفعالية ضعيفة اليوم مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وانخفاض بدرجات الحرارة، ويتأثّر لبنان بطقس بارد منتصف الاسبوع الحالي.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاحد :

١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درجة بقاعا بين ٦ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤

٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة قبل الظهر وتتساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية ٢٢٠٠متر

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الاثنين : متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار المحلية او الرذاذ والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الثلاثاء : مستقر وغائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س