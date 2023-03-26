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منخفض جويّ بفعالية ضعيفة اليوم... إلى متى يستمرّ؟

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يسيطر على لبنان منخفض جويّ بفعالية ضعيفة اليوم مع احتمال امطار خفيفة ومحلية وانخفاض بدرجات الحرارة، ويتأثّر لبنان بطقس بارد منتصف الاسبوع الحالي.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاحد :
١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درجة بقاعا بين ٦ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤
٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة قبل الظهر وتتساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية ٢٢٠٠متر
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الاثنين : متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار المحلية او الرذاذ والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الثلاثاء : مستقر وغائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

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