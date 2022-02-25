منخفض جوي آخر الأسبوع المقبل.. إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي ويستمر لغاية يوم غد، ويحمل معه أمطاراً وثلوجاً وتدن بدرجات الحرارة.

ويستقر الطقس يومي الاحد والاثنين، مع عودة المنخفض الجوي منتصف الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٤ درجة بقاعا بين ١ و ٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٣ و ٧ درجة

– الجو : ممطر مع ثلوج على ١٤٠٠ متر، الجو غائم

– الرياح : جنوبية غربية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥ – ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي ١٠١١ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس غير مستقر مع أمطار محلية خفيفة عموما وثلوج خفيفة عى ١٧٠٠متر احياناً فيما الحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ٨ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاحد: طقس مستقر نسبيا مع أحتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية المحلية فيما الحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.