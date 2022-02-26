منخفض جوي الأسبوع المقبل.. “خبّوا حطباتكم الكبار لعمّكن آذار”‏

يسيطر على لبنان منخفض جوي اعتيادي اليوم السبت، ليعود الاستقرار النسبي يوم غد الاحد ولغاية يوم الثلاثاء، ومن المتوقّع ان ‏يشهد منتصف الاسبوع المقبل منخفض جوي بارد‎.‎

ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة؟

السبت‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٠ درجات

‏٢‏‎- ‎الجو: ممطر احيانا مع ثلوج على ١٦٠٠متر، الجو غائم اجمالاً مع تشكل ضباب

‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥ – ٩٥ ٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٨‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية متوسطة

‏٧‏‎- ‎البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاحد: طقس مستقر نسبيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية المحلية فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ درجة ‏على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س‎.‎

الاثنين: طقس مستقر مع أجواء مشمسة الى غائمة جزئيا فيما الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر ‏بين ٥ و١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س‎.‎