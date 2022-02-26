الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منخفض جوي الأسبوع المقبل.. “خبّوا حطباتكم الكبار لعمّكن آذار”‏

منذ 16 ساعة
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان منخفض جوي اعتيادي اليوم السبت، ليعود الاستقرار النسبي يوم غد الاحد ولغاية يوم الثلاثاء، ومن المتوقّع ان ‏يشهد منتصف الاسبوع المقبل منخفض جوي بارد‎.‎

ماذا في تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة؟

السبت‎:‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٠ درجات
‏٢‏‎- ‎الجو: ممطر احيانا مع ثلوج على ١٦٠٠متر، الجو غائم اجمالاً مع تشكل ضباب
‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥ – ٩٥ ٪؜‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٨‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية متوسطة
‏٧‏‎- ‎البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاحد: طقس مستقر نسبيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية المحلية فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ درجة ‏على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س‎.‎

الاثنين: طقس مستقر مع أجواء مشمسة الى غائمة جزئيا فيما الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر ‏بين ٥ و١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س‎.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    السرقات في الحلانية
    في الحلانية.. سرقة بقيمة 1480 دولار
    اللقاء الروحي العكاري
    اللقاء الروحي العكاري يؤكد رفضه “لخضوع مصلحة المواطنين لتجاذبات السياسيين”
    كورونا لبنان
    إنخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. إليكم الأرقام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتالي سكاكون مفجّر الجسر أمام الدبابات الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تحتفي بـ”مفجّر الجسر” الذي لم يجد وقتًا للفرار
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يفقد صوابه ويهدّد السويد وفنلندا بردّ عسكري!
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “فيديو” للرئيس الأوكراني يتحدى بوتين.. “أنا هنا”