منخفض جوي جديد مرتقب السبت.. أمطار غزيرة ورياح

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خصوصا في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر حيث تصل سرعتها لحدود الـ50 كلم/س.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية يوم الخميس، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من يوم السبت بمنخفض جوي جديد يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا ورياحا ناشطة. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس وبين 8 و20 في زحلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات مساء.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خصوصا في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر حيث تصل سرعتها لحدود الـ50 كلم/س.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا تصل لحدود الـ50 كلم/س خلال الفترة الصباحية خصوصا شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا يتحول الى غائم بسحب مرتفعة مساء مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط الى جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,16.

– ساعة غروب الشمس: 16,31.