منخفض جوي جديد والثلوج دون عتبة الـ2000 متراً

يتأثر لبنان بمنخفض جوي ظهر غد (الخميس 24-11-2022) ويستمر لغاية السبت ويحمل معه تدني كبير بالحرارة وأمطار غزيرة وسيول وثلوج تتدنى ما دون عتبة الـ٢٠٠٠ متر بقليل بين ليل الجمعة وصباح السبت، وينكفئ هذا المنخفض بعد ظهر السبت مع عودة الاستقرار.

وفي التفاصيل:

الأربعاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٧ و٢٢، بقاعًا بين ٨ و١٩ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٠ و١٧

٢- الجو: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: شرقية تتحول جنوبية غربية نهارًا تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٩ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلًا

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الخميس:

يتحول تدريجيًا إلى غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة وتتساقط حبات البرد وثلوج على ٢٢٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٠ ساحلًا، بين ٦ و١٥ بقاعًا وبين ٨ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الجمعة:

غير مستقر وعاصف مع تساقط أمطار رعدية غزيرة وتتشكل السيول وتتساقط حبات البرد وثلوج على ٢٠٠٠ متر وتلامس ١٨٠٠متر ~ ١٩٠٠م بين منتصف الليل وصباح السبت، الحرارة تتراوح بين ١٤ و١٨ ساحلًا، بين ٥ و١٥ بقاعًا وبين ٧ و١١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س