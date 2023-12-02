السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منخفض جوي ضعيف وممطر.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

منذ 36 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يؤثر استقرار تام بالأحوال الجوية على لبنان ولغاية الاثنين المقبل، ليبدأ منخفض جوي ضعيف وممطر مساء الثلاثاء مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة. وفي التفاصيل…

السبت
١- الحرارة: ١٤ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحار: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الأحد: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٥ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٧ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بعد ليلٍ شبه حذر.. قصفٌ صباحيّ يستهدف جنوب لبنان!
    الصليب الأحمر
    شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر.. وبيان يُوضح حقيقة صورة
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء أبداً

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان
    "سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!
    من أحد المستشفيات في الصين - فرانس برس
    مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق
    هيلاري كلينتون
    "عار عليك".. هتافات موجهة لهيلاري كيلنتون بسبب موقفها من حرب غزة