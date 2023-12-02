منخفض جوي ضعيف وممطر.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

يؤثر استقرار تام بالأحوال الجوية على لبنان ولغاية الاثنين المقبل، ليبدأ منخفض جوي ضعيف وممطر مساء الثلاثاء مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة. وفي التفاصيل…
السبت
١- الحرارة: ١٤ و ٢٥ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحار: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
الأحد: مستقر ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٧ ساحلا وبين ٥ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الاثنين: مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٧ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س