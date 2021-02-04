منخفض جوي ضعيف… ويعود الاستقرار يوم السبت

يتوقع أن يعبر منخفض جوي ضعيف فوق شمال مصر والبحر الاحمر، ما يؤدي اليوم وغداً الجمعة الى تقلبات جوية محلية مع امطار رعدية متفرقة، خصوصاً في الداخل، إضافة إلى تدنٍ بدرجات الحرارة وثلوج. ويتوقع عودة الاستقرار يوم السبت ولعدة ايام.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٧ و ١٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٣ درجة

٢- الجو غائم مع غبار في الجو واحتمال ٥٠٪ تساقط امطار محلية رعدية

٣- الرياح جنوبية شرقية معتدلة تشط احياناً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء محليا جبلاً بسبب الضباب

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الجمعة : متقلب مع احتمال ٣٠٪ تساقط امطار متفرقة وضباب على الجبال فيما تتساقط الثلوج على ٢٣٠٠م في حال توفرت المتساقطات والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٤ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٣ درجات. الرياح شرقية نشطة مغبرة.

السبت : عودة الاستقرار ولعدة ايام مع طقس قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٣ درجات.