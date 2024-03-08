منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

يؤثر على لبنان استقرار جوي لبضع ساعات قبل أن يعود منخفض جوي ضعيف عصر اليوم ويستمر لغاية ليل غد السبت. ويحمل هذا المنخفض الجوي معه أمطارا متفرقة مع انخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية يليه استقرار تام ولأيام عدة مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠

٢- الجو: مستقر غائم جزئيا ويتحول الى غير مستقر مع تساقط أمطار محلية بعد الظهر وتساقط الثلوج على الـ١٨٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

السبت: الطقس غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة تنحسر مساءً، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٧ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الأحد: الطقس مستقر وغائم مع تشكل الضباب، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٩ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.