منخفض جوي قطبي يسيطر على لبنان.. متى تنحسر العاصفة؟

يسيطر على اجواء لبنان منخفض جوي قطبيّ بارد ومُثلج، وتطال الثلوج الجبال المتدنية (٥٠٠متر) فيما تشهد الأمطار انحسارًا يوم غد الاربعاء، وتحافظ درجات الحرارة على تدنّيها.

وتبدأ الرياح القطبية بالانحسار يوم الخميس، لكن من غير المتوقع ان يعود الاستقرار كليًا هذا الاسبوع، باستثناء استراحة جوية يوم غدٍ.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٤ و ٩ درجات بقاعا بين -٤ و ٢ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و ٢ درجات

٢- الجو : غائم وممطر احيانا ومثلج على ٥٠٠متر وفي البقاع، نحذر من تشكل الجليد على الجبال

٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية سيئة خاصة على الجبال بسبب الضباب

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الاربعاء: مستقر وبارد، قليل السحب الى غائم جزئيا، الحرارة ترتفع قليلاً لكن يبقى الجو بارد وتتراوح درجات الحرارة بين ٥ و ١٢ درجة ساحلا وبين -٣ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، ونحذر من تشكل الجليد على الجبال.

الخميس: متقلب، واحتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على الـ ١٣٠٠متر فيما تنحسر الكتل القطبية شرقا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٨ و ١٤ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.