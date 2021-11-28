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منخفض جوي لمدة 30 ساعة.. إليكم التفاصيل

28 - نوفمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر طقس مستقر يستمر لغاية ليل الثلاثاء مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى المعدلات، يليه منخفض جوي ممطر منتصف ليل الثلاثاء وينحسر فجر الخميس. ويعبر هذا المنخفض سريعا فوق منطقتنا ويكون قصير لمدّة 30 ساعة يترافق مع انخفاض الحرارة رياح قوية وثلوج على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

– الحرارة ساحلاً بين 19 و27 درجة بقاعا
– الجو: غائم جزئيا بسحب عالية

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين 18 و27 درجة.

الثلاثاء: مستقر نهارا وغائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين 18 و29 درجة.

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