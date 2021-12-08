منخفض جوي ممطر وبارد.. متى يعود الطقس إلى الاستقرار؟

يؤثر على لبنان منخفض جوي ممطر وبارد، ليتحول معه الطقس الى غير مستقر خصوصا في ساعات المساء، يترافق مع عواصف ‏رعدية وثلوج على الجبال ورياح قوية‎.‎

ويعود الطقس إلى الاستقرار عصر الخميس‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎

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‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ١٨ درجة بقاعا بين ٤ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة

‎- ‎الجو : غائم، احتمال امطار محلية غير شاملة نهاراً تتحول غزيرة رعدية شاملة عصرا وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر وتكون كثيفة ‏على ١٨٠٠متر وما فوق ليلاً، مغبر نهاراً‎ ‎

‎- ‎الرياح : جنوبية الى جنوبية غربية قوية خاصة ساحلا البلاد ٦٠ – ٨٠ كم/س‎ ‎

‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا – ٨٠ – ٩٥ ٪؜‏

‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٢‏‎ hpa

‎- ‎الرؤية متوسطة

‎- ‎البحر مترفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

الخميس: طقس غير مستقر غائم وممطر مع عواصف رعدية تتحول محلية نهارا فيما تتساقط الثلوج على ١٧٠٠ ~ ١٨٠٠ متر ‏والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٣ و ١٩ درجة وبقاعا بين ٥ و ١٤ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٣ درجة فيما الرياح جنوبية الى ‏جنوبية غربية نشطة خاصة على الساحل من ٣٠ الى ٥٠كم/س‎.‎

الجمعة: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة وبقاعا بين ٤ و ١٤ درجة ‏وعلى ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٤ درجة فيما الرياح جنوبية الى شمالية غربية ضعيفة من ٢٠ الى ٣٠كم/س‎.‎