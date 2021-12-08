منخفض جوي ممطر وبارد.. متى يعود الطقس إلى الاستقرار؟

يؤثر على لبنان منخفض جوي ممطر وبارد، ليتحول معه الطقس الى غير مستقر خصوصا في ساعات المساء، يترافق مع عواصف رعدية وثلوج على الجبال ورياح قوية.
ويعود الطقس إلى الاستقرار عصر الخميس.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ١٨ درجة بقاعا بين ٤ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة
- الجو : غائم، احتمال امطار محلية غير شاملة نهاراً تتحول غزيرة رعدية شاملة عصرا وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر وتكون كثيفة على ١٨٠٠متر وما فوق ليلاً، مغبر نهاراً
- الرياح : جنوبية الى جنوبية غربية قوية خاصة ساحلا البلاد ٦٠ – ٨٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا – ٨٠ – ٩٥ ٪
- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa
- الرؤية متوسطة
- البحر مترفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: طقس غير مستقر غائم وممطر مع عواصف رعدية تتحول محلية نهارا فيما تتساقط الثلوج على ١٧٠٠ ~ ١٨٠٠ متر والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٣ و ١٩ درجة وبقاعا بين ٥ و ١٤ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٣ درجة فيما الرياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة خاصة على الساحل من ٣٠ الى ٥٠كم/س.
الجمعة: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة وبقاعا بين ٤ و ١٤ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٤ درجة فيما الرياح جنوبية الى شمالية غربية ضعيفة من ٢٠ الى ٣٠كم/س.