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منخفض جوي وأمطار غزيرة لعدة أيام.. إليكم آخر توقعات الطقس في لبنان

منذ 51 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يعود الطقس الى الاستقرار اليوم ويستمر غداً، ليصل لاحقاً منخفض جوي جديد يحمل معه الامطار الغزيرة ومن المتوقع أن يضرب لبنان يوم الاثنين ويستمر تأثيره لعدة أيام، ويبلغ ذروته بين ليل الاثنين والثلاثاء من حيث البرودة والامطار الغزيرة (خطر تشكل سيول وتساقط حبات البرد)، والثلوج متوقعة على الجبال العالية. إشارة الى انه قد يصل منخفض آخر اكثر برودة قد يؤثر على لبنان في ٢٢ اذار والتأكيد لاحقاً.

السبت:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجوّ : غائم جزئيا
٣- الرياح : شرقية ليلا وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa
٦- الانقشاع : جيد
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاحد : غائم جزئياً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ٢٠ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاثنين: غير مستقر غائم وممطر مع برق ورعد وتشتد الامطار ليلاً فيما تتساقط الثلوج على الـ ٢٣٠٠متر تتدنى ليلاً الى ٢٠٠٠متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٦ و ١٤ على ال ١٠٠٠ فيما الرياح متقلبة ومعتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.

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