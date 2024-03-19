منخفض جوي يسيطر على الأجواء.. متى يبدأ الطقس الربيعي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة فترة قبل الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لحدود الـ70 كلم/س خصوصاً شمال البلاد مع ارتفاع في موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجاً خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم غد الاربعاء حيث ينحسر تدريجاً، ومن المتوقع أن تتاثر المنطقة مجددا بمنخفض جوي آخر أكثر برودة مركزه البحر الاسود اعتبارا من بعد ظهر يوم الخميس مصحوب بأمطار وانخفاض اضافي في درجات الحرارة حيث تتساقط الثلوج وتلامس الـ1500 متر نهار الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع حيث ينحسر تدريجاً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22 درجة، طراباس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد خصوصاً في المناطق الجنوبية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا سرعتها مساء لتصل حدود الـ65 كلم/س خصوصاً شمال البلاد، مع ارتفاع في موج البحركما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، وتخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة فترة قبل الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لحدود الـ70 كلم/س خصوصاً شمال البلاد مع ارتفاع في موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتخف حدة الامطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجا خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحوّل تدريجا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة، بحيث تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 65 كلم/س خصوصاً في المناطق الشمالية مع ارتفاع في موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

الجمعة: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها بحدود الـ5 درجات على الساحل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 14 درجة، في الداخل من 5 إلى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 20 و55كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 في المئة.

-حال البحر: مائج إجمالاً، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5،45.

-ساعة غروب الشمس: 17،48.