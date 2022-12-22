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منخفض جوي يوم عيد الميلاد.. اليكم التفاصيل

منذ 43 ثانية
منخفض جوي يضرب لبنان

منخفض جوي يضرب لبنان

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انكفأ المنخفض الجوي وعاد الاستقرار النسبي في لبنان، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يؤثر منخفض جوي آخر على لبنان يوم الاحد 25 كانون الاول.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٣ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢
– الجو : مشمس
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٣ hpa
– الرؤية متوسطة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

السبت: طقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

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